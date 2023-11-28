أشرف زكي:"70% من العاملين في مسلسل بطن الحوت لا علاقة لهم بالنقابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن قرار النقابة بشأن تغريم الشركة المنتجة مليون جنيه بسبب أزمة مشاركة كروان مشاكل أحد مشاهير تطبيق "تيك توك" في مسلسل بطن الحوت.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديد على شاشة "ON"، :"مع احترامي لشعبة الإخراج في نقابة المهن التمثيلية وكل التقدير والاحترام للنقابة برئاسة الأستاذ مسعد فودة، النقابة ليست ضد الوجوه الجديدة وليست ضد الإبداع ولا حرية الإبداع ولكن احنا كل طلباتنا احترام قوانين النقابة".

وأضاف زكي:"اللي حضرتك عايز تجيبه لازم تاخد تصريح من النقابة، والموضوع مش مقتصر عن الشخص اللي حضرتك ذكرتي اسمه، الموضوع على المخالفات اللي موجوده في هذا العمل".

وتابع :"مخالفات المسلسل فيه 83 شخص بيشتغلوا، عدد الأعضاء 25، عدد المخالفات 55، النسبة 70 في المية، من العاملين في هذا العمل لا علاقة لهم بنقابة المهن التمثيلية".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قرارات جديدة، بسبب أزمة مشاركة كروان مشاكل -أحد مشاهير تطبيق "تيك توك"- في مسلسل "بطن الحوت".

وجاءت قرارات نقابة المهن التمثيلية بخصوص أزمة تشغيل الغير نقابيين وكل من يخالف قوانين النقابة، على النحو التالي..

- تغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت.

- منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلي الشطب.

مسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزي صالح، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبير من الفنانين، وتم طرح الحلقات الأولى منه على منصة شاهد VIP قبل ساعات.