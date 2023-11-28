محمد رمضان يبدأ تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأ النجم محمد رمضان، تصوير كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

محمد رمضان، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة بصحبة شقيقه ومدير أعماله " محمود"، من كواليس تصويرالأغنية، وكتبت ،:" من أجمل شواطئ المحيط الأطلسي في كوت ديفوار أثناء تصوير كليب (akwaba) الأغنية الرسمية لكاس أمم إفريقيا .. يارب يكون وشي حلو ومصر تاخد الكاس السنة دي، ثقة في الله نجاح".

النجم محمد رمضان، كان قد تعرض لإنتقادات ، عقب مشاركته بالغناء في الاحتفالية التي أقيمت في كوت ديفوار، على هامش إجراء قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا، و بعد إحيائه حفل الترويج للبطولة الذي أقيم في مركز المنارة بالقاهرة.