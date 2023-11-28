تعرف على المهن التي مارسها طارق عبد العزيز قبل رحيله -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان الراحل طارق عبد العزيز عن المهن التي مارسها قبل دخوله الفن.

وقال الراحل، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، :" أنا اشتغلت محامي يوم واحد، لكن لما دخلت المحكمة ولقيت عالم آخر مستخبي في مصر العظيمة مقدرتش أكمل".

وأضاف:" اشتغلت بعدها مندوب مبيعات وسط الناس من أول العامل إلى أصحاب الأعمال الكبار، ويجوز كانت ميزة علشان أشبع من خبرات الحياة من خلال السوق المصري والشعب المصري، والحمد لله أنا معروف في سوق الكهربا سواء في العتبة أو مدينة نصر أو أسوان أو إسكندرية بإني ابن السوق اللي تحول لممثل".

وشيعت جنازة طارق عبد العزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة ظهر أمس الإثنين، لتوديعه لمثواه الأخير.

ورحل طارق عبدالعزيز عن عالمنا الأحد 26 نوفمبر الجاري، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.