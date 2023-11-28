وفاة فنانة فلسطينية وعائلتها في غارة إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة الفنانة لبنى محمود عليان وعائلتها والعشرات من أقاربها في غارة إسرائيلية.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية صورة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وعلق الحساب الرسمي :" استشهاد لبنى محمود عليان الطالبة في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى فرع غزة، وعائلتها والعشرات من أقاربها إثر غارة إسرائيلية، استهدفت منزلهم في النصيرات في 21 من الشهر الحالي".

يذكر أن الطالبة لبنى عليان تدرس في مدرسة غزة للموسيقى على آلة الكمان، وهي من طلبة المعهد المميزات، وكانت تغني وتعزف للفرح والحياة، وكانت تطمح أن تكون الموسيقى جزءاً أساسياً من مستقبلها، وأن تكون وسيلتها لتمثّل أهلها ومدينتها وفلسطين في الأوركسترات الفلسطينية والعربية والعالمية.