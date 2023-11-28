وفاة والد عضو فريق المدفعجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان إسلام شيندي " عضو فريق المدفعجية"، وفاة والده صباح اليوم الثلاثاء، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية.

شيندي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" توفي إلى رحمه الله تعالى ابويا، صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم، عقب صلاة الظهر، نسألكم الدعاء بالرحمه والمغفرة".

الفنان إسلام شيندي، شارك مع فرقة المدفعجية، في كتابة و وضع ألحان أغاني عديدة للفنان محمد رمضان، منها مافيا، و انا أصلا جن، و رايحين نسهر، و money.

وتعاونت المدفعجية، مع نخبة من أبرز النجوم، منهم عمرو سعد ومصطفى شعبان، في مسلسل "ملوك الجدعنة"، و نيللي كريم وآسر ياسين، في مسلسل "100 وش"، وعلي ربيع في مسلسل "سك على أخواتك".