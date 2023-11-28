فن ومشاهير

ياسمين رئيس تكشف عن جواز سفرها الفلسطيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس أنها تملك الجنسية الفلسطينية.

ونشرت "رئيس" صورة جواز السفر، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

من ناحية أخرى تقوم الفنانة ياسمين رئيس بتصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج جيلان عوف.

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، لتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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