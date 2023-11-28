ياسمين رئيس تكشف عن جواز سفرها الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس أنها تملك الجنسية الفلسطينية.

ونشرت "رئيس" صورة جواز السفر، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

من ناحية أخرى تقوم الفنانة ياسمين رئيس بتصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج جيلان عوف.

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، لتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.