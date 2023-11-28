"مع السلامة يا من أكرمتني" نجل طارق عبد العزيز يوجه رسالة لروح والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه معتصم "نجل الفنان الراحل طارق عبد العزيز"، رسالة إلى روح والده، قبل ساعات من إقامة عزاء الفنان الراحل، والمقرر أن يكون اليوم الثلاثاء.

معتصم، نشر اليوم الإثنين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة له بصحبة والده الفنان الراحل، وكتب ،:" مع السلامة يا من أكرمتني وسترتني بفضل الله عليك، نسألكم الدعاء".

الفنان طارق عبد العزيز، رحل عن عالمنا الأحد الماضي، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل " بقينا اتنين".

ومن المقرر إقامة عزاء الفنان الراحل، مساء اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.