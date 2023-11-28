انفصال يوسف الشريف عن زوجته إنجي علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف.

وكتبت إنجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، :" قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت:"دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

ومن ناحية أخرى تتعاون إنجي علاء في مسلسل "الراكون"مع زوجها الفنان يوسف الشريف، ويعد التعاون الأول مع المخرج محمد جمال العدل.

ويعد مسلسل "الراكون" التعاون الثالث بين الفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، وذلك بعد نجاحهما من قبل بمسلسل "لعبة إبليس" الذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2015، ومسلسل "كوفيد 25" وتم عرضه بموسم رمضان عام 2021