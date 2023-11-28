شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ورق التوت الحلقة 32.. صدمة طلاب الأكاديمية بعد وفاة معتز هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 32 من مسلسل "ورق التوت" العديد من الأحداث، إذ واجه حسن (خالد أنور) أمل (حنان عادل) بعد أن أبلغت منير (مصطفى منصور) بحديثه معها عن ضربه لسوكو (معتز هشام)، متسائلا عن علاقتهما، ولكنها تصدمه أنها لا تحبه، وأنها تعامله بعطف بسبب ظروفه، ليرد عليها حسن أنه لن يحبها أحد بهذا الشكل.

يذهب أهل نبيل (يوسف أسدي) إليه لأخذ شقيقته مريان وإعادتها معهم إلى الصعيد، وبعد خناقة تنشب بين نبيل وبين زوج شقيقته، يغمى عليها وتقع على الأرض، وعند نقلها إلى المستشفى يخبرهم الطبيب أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالخلفة مجددا وأنها تعاني من نقص فيتامينات حادة، ويتوجب بقائها بالمستشفى حتى تسترد عافيتها، لتنشب خناقة مجددا بين نبيل وأسرته من أجل سلامتها ولمنعهم من إجبارها على الحمل والخلفة بسبب حالتها الصحية.

وخلال الأحداث وأثناء بحث منير (مصطفى منصور) عن سوكو يجده واقعا على الأرض في إحدى المناطق، ويكتشف وفاته، وبعدها يبلغ كافة زملائه بوفاته، لتحل الصدمة عليهم جميعا، ويجتمعون في شقته لإلقاء نظرة أخيره على جثمانه قبل دفنه.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.



مسلسل ورق التوت الحلقة 32



مسلسل ورق التوت الحلقة 32



مسلسل ورق التوت الحلقة 32