شكرا لقرائتكم خبر عن أوبريت غنائى "فين السلام" لأطفال غزة يجمع 4 مطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الأوبريت الغنائى "فين السلام" للمطربين وائل الفشني، وعلي الألفي، ونهى حافظ، وهدير الشريف وذلك بمشاركة فريق من كورال الأطفال، الأوبريت من كلمات دكتور وائل العبيدي وألحان وتوزيع وقيادة أوركسترا الموسيقار خالد عويضة ومن إخراج إيناس الخشاب والأوبريت يدور بشكل أساسي حول المأساة التي يواجهها الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفى سياق آخر يقدم الفنان وائل الفشني حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، بقاعة النهر وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث سيقدم وائل الفشنى خلال الحفل باقة متنوعة من الابتهالات والأغانى الطربية التى يعشقها جمهوره ويحرص على سماعها.

وكان المطرب وائل الفشني تحدث من قبل عن بداية مشواره الفني، خلال لقائه في برنامج "بحب الإذاعة" تقديم شافكي المنيري على نغم إف إم، قائلًا: "بداية مشواري الفني كانت في محافظة بني سويف، كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق وما كانش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه، وخصوصا لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه، أنا فاكر إننا كنا بنقضي العيد في المقابر ونقعد حوالي يوم أو يومين هناك ناكل ونشرب ونأكل الناس كمان، وأحلى رز أكلته في حياتي كان من إيد جدتي".

وتابع: "الفنان محمد منير هو سبب إني أكون موجود دلوقتي، ما كنتش متخيل إن تتر مسلسل (واحة الغروب) ينجح بالشكل ده، وكمان اشتغلت مع بهاء سلطان من 2001 لحد 2007، وهو شخص متواضع جدًا".كما أشار إلى حبه الشديد للفنان بليغ حمدي، موضحًا: "أنا لو في زمن بليغ حمدي كنت قعدت تحت رجله لأن زي ما بيقولوا كدة احنا أبونا باشا، وأنا بعتبر نفسي محظوظ جدًا لاختياري للغناء في حفل افتتاح طريق الكباش".