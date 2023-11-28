شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي علاء تعلن انفصالها عن يوسف الشريف بعد 14عام زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكاتبة إنجي علاء انفصالها عن زوجها النجم الكبير يوسف الشريف، بعد زواج دام 14عاما، حيث تزوجا عام 2009، وذلك من خلال حسابها على "تويتر".

حيث كتبت إنجي علاء: "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابعت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".