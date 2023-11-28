شكرا لقرائتكم خبر عن دليلة مفتاحى فى ندوة تكريمها: المسرح التونسي لم يتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم ندوة تكريم الفنانة التونسية دليلة مفتاحي ، خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وبحضور رئيس المهرجان الفنان والمخرج مازن الغرباوي .

واستهل الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر حديثه قائلاً : نحن علي موعد مع تكريم الفنانة التونسية دليلة مفتاحي ، وهذا التكريم مستحق لفنانة ونجمة تونسية وعربية وأفريقية كبيرة، ونشكر إدارة المهرجان علي حسن اختيارها، فدليلة مفتاحي فنانة هامة لها الكثير من التجارب الهامة، بدأت تمارس مهنة التمثيل وهي في عمر 7 سنوات ، وكانت تجسد في أول عمل لها دور سيدة عجوز لديها 99 عاما، ثم انتقلت إلي المسرح الوطني التونسي وبعدها توالت التجارب، وقدمت دليلة العديد من المسرحيات، وقدمت أيضاً تجارب عديدة في السينما والتلفزيون .

وقالت الفنانة التونسية دليلة مفتاحي : عندما كان عمري سبع سنوات رحب أهلي بالتمثيل وعندما كبرت لم يرحبوا به ، ولكن الوحيد الذي دعمني هو والدي رحمة الله عليه ، فهو كان السند الكبير لي، وهناك عدة أساتذة تتلمذت علي ايديهم ومنهم القدير محمد المديوني ، والدكتور فتحي العكاري .

وتابعت مفتاحي : لي عدد من التجارب المهمة ، لعل أهمهم هي أحد التجارب التي دخلت فيها السجون لأري الإنسان الذين حكموا عليهم بالسجن المؤبد وأردت أن أنظر إلي أعيونهم ووجدت ووجوهم شاحبة ، وقمت بإضافة كل هذه التعابير التي رأيتها في دوري بالمسرحية، وهناك تجربة أخري مع الأطفال اليتامي كانت باسم " من حقي نحلم " ، وأعتز بتلك التجربة جدا كفنانة وكإنسانة، وأنقذنا أربعة أطفال ومنهم طفلة ستكون أكبر عازفة في يوم من الأيام في العالم العربي كله .

وأكدت دليلة خلال حديثها علي أن المسرح التونسي لم يتوقف حتي في سنوات الصعبة التي مرت بها تونس، وقالت: كنا نتحرك في أصعب الأوقات تربيت علي أن عندما نصنع عمل مسرحي نحضر فيه كل الصحفيين ونطلب منهم أن ينقدونا نقداً لاذعاً حتي نتطور .

وكشفت دليلة أنها قد عرض عليها عمل مع الفنان الكبير عزت العلايلي وكان عمرها 15 سنة ولكنها رفضته بسبب انشغالها وهذا يعتبر أكثر شيءٍ ندمت عليه .

ومن جانبه قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي : كل الشكر والتقدير لكل القامات الفنية التي تقدم دائما ثراء حقيقي للحركة المسرحية ، وكل المكرمين لديهم سيرة ذاتية عريقة ، السيدة دليلة مفتاحي سيدة مسرح قدمت اعمال راسخة في تاريخ المسرح التونسي ، فهي سيدة ديناميكية ، وهي سيدة مسرح رائدة ، فكل التحية والتقدير لها .