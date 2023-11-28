فرقة BTS تحقق نجاحا جديدا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان فرقة BTS فازت بجائزة أيقونة السنة العالمية الديسانق (الجائزة الكبرى) في حفل الـ MAMA.

وكان علّق نامجون عضو فرقة BTS الغنائية، مجددا على قضية إهانته الدين الإسلامي، قائلا: "يا رفاق تستمرون في القول بأنني أهنت الدين ولكني لم أفعل ذلك"، وذلك بعد أن رفض مؤخرا الإعتذار بالقول: "انها أغنية حسنًا ، أنا لا اعتذر عمري 30 أستطيع التعبير عن رأيي".

وكان أثار نامجون، الجدل بعد أن نشر أغنية عبر خاصية الحالة عبر حسابه الخاص، تحمل عنوان "دين سيئ"، ما أدى إلى تداول وسم "نامجون يسيء للإسلام" ليتصدر ترند.

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