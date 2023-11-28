ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان الشعبي المصري إسلام شيندي عضو فرقة المدفعجية منشوراً يعلن فيه عن رحيل والده.

وعلق إسلام شيندي كاتباً : "توفي إلى رحمة الله تعالى، أبويا، وصلاة الجنازة، من مسجد الرحمن الرحيم، في صلاح سالم عقب صلاة الظهر، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ومن ناحية اخرى طرح كل من الفنان الشعبي أحمد شيبة ونجوم المهرجانات إسلام شيندي ودولسيكا ، أغنيتهم الجديدة “money” .

وانتهى الثلاثي من تسجيل الأغنية في أحد الاستديوهات، وقاموا بعد ذلك بتصويرها.

وانتهى شيبة وشندي ودولسيكا من تصوير الأغنية، حيث تم تصويرها في أحد القصور بمنطقة البحر الأعظم، وأستمر التصوير ليوم كامل تحت إشراف المخرج المصري محمد القاضي .

كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري يفجع بوفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.