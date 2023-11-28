أسما شريف منير تخطف الأنظار باللون البني والباروكة مرة أخرى

ميرنا وليد - بيروت - نشرت خبيرة التجميل المصرية أسما شريف منير، إبنة الممثل المصري شريف منير مجموعة من الصور، وظهرت أسما في الصورة بلوك جديد كاجوال، مرتدية توب بكمين طويلين وبنطلون وجيليه جميعها من اللون البني، ووضعت على رأسها باروكة جديدة، وطبقت ميك آب خفيفاً أبرز جمال ملامح وجهها.



وكانت أسما شريف منير قد نشرت فيديو بعنوان “ايه أتغير في حياتكم بعد 7 أكتوبر؟”.

وتحدثت أسما خلال الفيديو عن معاناة الشعب الفلســ طينى وما يتعرضون له بعد يوم 7 أكتوبر، ومثابرة أهالى غـ ـزة مع القصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشارت أسما في الفيديو أنها بعد يوم 7 أكتوبر نظرتها إلى العالم تغيرت تماما، قائلة: “كل حاجة اتغيرت كل حاجة بشوفها بشكل مختلف وبحسها بشكل مختلف ٧ أكتوبر غير العالم كله كما تعلمت الصبر على الشدائد والابتلاء” .