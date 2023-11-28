ستار سعد يشارك بسباق ضمن تحدي دبي للجري..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان العراقي ستار سعد بسباق ضمن تحدي دبي للجري، اذ انه نشر مقطع فيديو على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وثّق من خلاله هذه اللحظات الممتعة، وعلّق بالقول: "جداً سُعدت بمشاركتي وياكم في أكبر سباق ترفيهي ضمن تحدي دبي للجري".



على صعيد آخر كان شارك ستار مع متابعيه مؤخرا عددا من الصور من زيارته لـ إنكلترا بدا فيها سعيداً ومنبهراً، كما وثق بعض المعالم الرئيسية ومن أهمها تواجده على جسر لندن وساعة بيغ بن وغيرها.

ونالت الصور اعجاب العديد من المتابعين.