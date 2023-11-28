وسام حنا يستعرض رشاقته خلال ممارسته التمارين الرياضية - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا فيديو له خلال ممارسته التمارين الرياضية، وتحديداً القفز على الحبل، هو يرتدي شورت وتوب. ومن المعروف ان وسام يحب المحافظة على رشاقته، ويتمتع بجسم رشيق، فلا ننسى انه في الاصل ملك جمال لبنان وMr International، وموضوع اهتمامه بشكله الخارجي ليس أمراُ جديداً، وهذا ما يساعده في تجسيد العديد من الادوار التي تتطلب قوة بدنية.

يذكر ان وسام حنا حقق نجاحات عديدة في مجال التمثيل وفي تقديم البرامج، وهو حالياً مقيم في الامارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي.

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