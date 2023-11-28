أهل مصر.. شباب المحافظات الحدودية يزورون المدرسة المصرية اليابانية وجمعية التأهيل الاجتماعى بالوادى الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت صباح اليوم، مركز الدكتور حسن حلمى لتأهيل ذوى الاحتياجات (جمعية التأهيل الاجتماعى) بمدينة الخارجة ١٣٠ شابًا وفتاة من المحافظات الحدودية المشاركين بالملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية.

يأتى ذلك ضمن الزيارات الميدانية لمشروع "أهل مصر" للشباب والمقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" بمحافظة الوادى الجديدة.



من ناحيته، قال أحمد يسري المشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر للشباب ان الجولة شملت تعرّيف الشباب على أهم قواعد الاشارة من اجل التعامل مع ذوي الهمم، كما انهم تفقدوا عددا من العيادات التى تقدم الخدمة مجاناً لذوى الهمم.

ويضم المركز قاعة حفلات ومسرح لعرض أنشطة رواد المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقدم المركز أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم على مستوى المحافظة مجاناً.



ثم انتقل شباب اهل مصر الى زيارة المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة ، والتى جرى إنشاؤها على مساحة 10 آلاف متر مربع منها 2700م2 مبنى المدرسة المكون من 3 أدوار وقابل للتعلية وباقى المساحة ملاعب ولاند سكيب، وذلك بتكلفة 23 مليون جنيه حيث دخلت الخدمة التعليمية العام الماضى.

كما زاروا المدرسة الدولية للغات بمدينة الخارجة.

ورش الفنية والحرفية

من ناحية أخرى ، واصل الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية بالوادى الجديد، استكمال الورش الفنية والحرفية وذلك استعدادا للحفل الختامي غدا والذى يقام على مسرح سينما هيبس.

وتقام فعاليات الورش بقصر ثقافة الخارجة، اليوم الأحد، جولة جديدة من فعاليات الورش الفنية والحرفية منها ورشة تعليم

واصلت ورشة "فن الديكوباچ" التي تقدمها الفنانة رانيا المهدي بتدريب الشباب على كيفية تجهيز اللوحات ووضع الروتوش الأخيرة لإظهار عمل فني مميز يبهر خلال العرض النهائي.

اما ورشتا تعليم الطرق على النحاس وتعليم النحت على الصدف، قام خلالهما المدرب جلال عبد الخالق، ويوسف جلال بانهاء جميع الصور على رقائق النحاس أو الصدف استعدادا للعرض الختامي.

وانهت ورشتا الخيامية وصناعة الجلود والتصوير والمنتاج والحلى أعمالها استعدادا للمعرض الختامى.



يذكر أن الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الثقافي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من 20 وحتى 30 نوفمبر 2023 .

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف للمشروع.