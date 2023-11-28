شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تعيد إحياء مظهر باربى الشهير من عام 1964.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت مارجوت روبى المعجبين، مرة أخرى، بتقليد مظهر آخر من أكثر إطلالات باربى شهرةً أثناء حضورها حفل توزيع جوائز جوثام السنوى الثالث والثلاثين فى سيبريانى وول ستريت فى مدينة نيويورك حسبما نشر موقع الديلى ميل.



باربى



باربي بالأسود

وبعد قضاء الصيف فى استلهام ملابس من خزانة ملابس الدمية الشهيرة على مدار العقود الستة الماضية فى جولة فيلم باربى الصحفية، أسعدت المرشحة لجائزة الأوسكار مرتين، 33 عامًا، المعجبين بارتداء ملابس Black Magic Barbie (1964) فى فستان برادا الأسود.

وحسب ما نشر أحدثت الممثلة الأسترالية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعى لإعادة إحياء المظهر بشكل مثالى، وصولاً إلى حذاءها الأسود مفتوح الأصابع من مانولو.



باربي بفستان وردي



دمية باربي

النجمة تألقت بجميع اكسسوارات الدمية الأنيقة، بما فى ذلك عباءة من التول وحقيبة كلاتش وقفازات جلدية وأقراط من اللؤلؤ.

لم تقلل روبى من أى تفاصيل، حيث قامت بتصفيف شعرها الأشقر الذهبى على شكل ذيل حصان مصفف بشكل مثالى.



لعبة باربي



مارجوت روبى فى زي باربي

يشاع أن باربى Black Magic Barbie مستوحاة من احدى الملابس المفضلة لدى روث هاندلر (مصممة باربى) وتم إصدارها بين عامى 1964 و1965.

وانضم إلى روبى زوجها توم أكيرلى والذى تزوجته دون ضجة فى عام 2016، والذى بدا وسيمًا بجانبها مرتديًا بدلة سوداء، مع حذاء لامع.

أمضت روبى معظم هذا العام وهى ترتدى ملابس مثل الدمية الشهيرة فى فعاليات السجادة الحمراء، بما فى ذلك إعادة تصميم ملابس السباحة التى ارتدتها أول دمية باربى على الإطلاق لإضفاء لمسة عصرية على أزيائها الأكثر غرابة.

مارجوت روبي بالفستان الأسود



مارجوت روبي وزوجها

فى أول حدث إعلامى لباربى فى بيفرلى هيلز فى يوليو، ارتدت مظهر باربى العصرى، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا منقطًا باللونين الوردى والأبيض من فالنتينو، مستوحى من دمية Pink & Fabulous Barbie لعام 2015.

بعد ذلك، ارتدت فستانًا باللونين الأبيض والأسود من هيرفى ليجر خلال رحلة إلى شاطئ بوندى فى سيدنى فى موطنها الأصلى أستراليا.

الزى مستوحى من أول زى لباربى على الإطلاق، وهو ملابس سباحة مخططة بالأبيض والأسود أطلقتها شركة ماتيل فى عام 1959.



مارجوت روبي



نجمة باربي

وبعد قضاء الصيف فى استلهام ملابس من خزانة ملابس الدمية الشهيرة على مدار العقود الستة الماضية فى جولة فيلم باربى الصحفية، أسعدت المرشحة لجائزة الأوسكار مرتين، 33 عامًا، المعجبين بارتداء ملابس Black Magic Barbie (1964) فى فستان برادا الأسود.

وحسب ما نشر أحدثت الممثلة الأسترالية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعى لإعادة إحياء المظهر بشكل مثالى، وصولاً إلى حذاءها الأسود مفتوح الأصابع من مانولو.

النجمة تألقت بجميع اكسسوارات الدمية الأنيقة، بما فى ذلك عباءة من التول وحقيبة كلاتش وقفازات جلدية وأقراط من اللؤلؤ.

لم تقلل روبى من أى تفاصيل، حيث قامت بتصفيف شعرها الأشقر الذهبى على شكل ذيل حصان مصفف بشكل مثالى.

يشاع أن باربى Black Magic Barbie مستوحاة من احدى الملابس المفضلة لدى روث هاندلر (مصممة باربى) وتم إصدارها بين عامى 1964 و1965.

وانضم إلى روبى زوجها توم أكيرلى والذى تزوجته دون ضجة فى عام 2016، والذى بدا وسيمًا بجانبها مرتديًا بدلة سوداء، مع حذاء لامع.

أمضت روبى معظم هذا العام وهى ترتدى ملابس مثل الدمية الشهيرة فى فعاليات السجادة الحمراء، بما فى ذلك إعادة تصميم ملابس السباحة التى ارتدتها أول دمية باربى على الإطلاق لإضفاء لمسة عصرية على أزيائها الأكثر غرابة.

فى أول حدث إعلامى لباربى فى بيفرلى هيلز فى يوليو، ارتدت مظهر باربى العصرى، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا منقطًا باللونين الوردى والأبيض من فالنتينو، مستوحى من دمية Pink & Fabulous Barbie لعام 2015.

بعد ذلك، ارتدت فستانًا باللونين الأبيض والأسود من هيرفى ليجر خلال رحلة إلى شاطئ بوندى فى سيدنى فى موطنها الأصلى أستراليا.

الزى مستوحى من أول زى لباربى على الإطلاق، وهو ملابس سباحة مخططة بالأبيض والأسود أطلقتها شركة ماتيل فى عام 1959.