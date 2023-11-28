حفل فرقة جوهرة الشرق للموسيقى و الغناء على مسرح الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي فرقة جوهرة الشرق للموسيقى و الغناء بقيادة أيمن محيى الدين على مسرح الجمهورية، ضمن موسم الحفلات الشتوية للاوبرا.

موعد حفل فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء في الاوبرا

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الخميس 30 نوفمبر - 8 مساءً، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

يتضمن الحفل باقة مختارة من مؤلفات وألحان زمن الفن الجميل منها أغاني لكوكب الشرق ام كلثوم، ورده، نجاه، شادية وعفاف راضى تطربنا بها الفنانة نهلة خليل وماري جرجس بالاضافة الي مجموعة من أجمل أغاني الفنان مدحت صالح، خالد سليم وخالد عجاج. ويشارك الفنان جو إيلياس بعزف منفرد علي آلة الكمان لأجمل المقطوعات الموسيقية .