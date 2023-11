نجاح عالمي جديد للفيلم التونسي بنات ألفة

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لسلسة نجاحاته العالمية، يحقق فيلم بنات ألفة فوزًا جديدً حيث حصل على أفضل فيلم وثائقي في حفل جوائز جوثام، التي تعد واحدة من أهم الجوائز العالمية المختصة بالسينما المستقلة.

منافسة عالمية لفيلم بنات ألفة

نجح فيلم "بنات ألفة" - Four Daughters في اقتناص اللقب من المنافسة السينمائية القوية في المهرجان التي اشتملت على عدد من الأعمال العالمية في الحفل مثل Our Body للمخرجة كلير سيمون، Against The Tide للمخرجة سارفينك كاور، Apolonia, Apolonia للمخرجة ليا جلوب، 20 Days in Mariupol من إخراج مستيسلاف تشرينوف.

وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية.

الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وتم تصويره في تونس العام الماضي وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.\

كوثر بن هنية مخرجة تونسية ولدت بسيدي بوزيد وتابعت دراستها في الإخراج السينمائي بمعهد الفنون والسينما في تونس العاصمة وفي جامعة «لا فيميس» بباريس ولتلتحق سنة 2005 بكلية كتابة السيناريو في المعهد نفسه في باريس. وقدمت فيلمها القصير الأول «أنا وأختي والشيء» وفي سنة 2010 الفيلم الوثائقي «الأئمة يذهبون إلى المدرسة» وتشارك عام 2013 في عديد المهرجانات بفيلم قصير هو «يد اللوح» الفائز بأكثر من عشر جوائز منها التانيت الذهبي من ايام قرطاج السينمائية. أما فيلمها الطويل الأول «شلاط تونس» فقد أفتتح في مهرجان كان قسم الأسيد و حاز على عديد الجوائز العالمية.