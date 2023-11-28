أحمد داوود يرد على ماجدة خير الله بسبب وزنه :"تخنت من أكل الفول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان أحمد داوود على منشور الناقدة ماجدة خير الله، بشأن زيادة وزنه.

وكتبت ماجدة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"حد يقول لأحمد داوود إنه ممثل بارع، لكن محتاج ينزل خمسة كيلو على الأقل، حتى يصبح حجمه مناسب لنجوميته".

ورد داوود على منشور ماجدة خير الله، :" ده تخن في سياق الدراما من كتر أكل الفول اللي بالزيت الحار

وكمان عشان اطفش بيه عرايس أمي، تحياتي".

يذكر أن أخر أعمال أحمد داوود مسلسل "زينهم" بطولة كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، هناء الشوربجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج يحيى إسماعيل.