مي كساب تعلق على انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة مي كساب على خبر انفصال الفنان يوسف الشريف والسيناريست إنجي علاء.

وكتبت مي كساب، عبر حسابها بموقع "X"، :" ربنا يصلح الحال بإذن الله العلي الكريم الله يبعد الشيطان إنتو ولاد أصول حبيبتي الله يحفظكم ويردكم في الخير".

وأعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، اليوم الثلاثاء.

وكتبت إنجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، :" قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت:"دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".