"الدنيا كلها زعلت عليك".. إيناس مكي تنعى طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة إيناس مكي، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله.

ونشرت إيناس صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت:" الله يرحمك يا طارق و يحسن اليك ..القلب الطيب و ضحكة الأطفال و أخلاق أولاد البلد الجدعان ..الدنيا كلها زعلت عليك يا صاحبي و ياريتهم بيحسوا بينا و احنا عايشين ..الفاتحة على روحك الطيبة".

وشيعت جنازة طارق عبد العزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة ظهر أمس الإثنين، لتوديعه لمثواه الأخير.

ورحل طارق عبدالعزيز عن عالمنا الأحد 26 نوفمبر الجاري، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.