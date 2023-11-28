شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يكشف سبب الكرش فى مسلسل "زينهم" ويرد على الناقدة ماجدة خير الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشكل خفيف الظل رد النجم أحمد داود على انتقاد الناقدة الفنية ماجدة خير الله بشأن زيادة وزنه وظهوره بـ "كرش" في مسلسله زينهم الذى يعرض حاليا على شاشة on، من إخراج شريف إسماعيل،حيث حقق العمل تفاعل الجمهو على مواقع التواصل الاجتماعي مع المسلسل بشكل كبير.

وكانت قد كتبت ماجدة خير الله على حسابها الرسمي بـ فيس بوك منشورًا معلقه: حد يقول لـ أحمد داود إنه ممثل بارع، ولكن محتاج ينزل خمسه كيلو على الأقل حتى يصبح حجمه مناسب لنجوميته.

ليرد عليها أحمد داود في تعليق على فيس بوك، قائلًا: ده تخن في سياق الدراما من كتر أكل الفول اللي بالزيت الحار وكمان عشان أطفش بيه عرايس أمي تحياتي، مع اموشن دعابة وخفة ظل .

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.