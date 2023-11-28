شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق بندوة تكريمه: صلاح عبدالله أول من قدمني للمسرح الجامعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل ندوة تكريم الفنان ياسر صادق خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وبحضور الفنان محسن منصور ، والفنانة الأردنية أمل الدباس، والفنان محمد صلاح آدم ، والكاتب الصحفي يسري حسان. والناقد محمد الروبي ، والدكتور أبو الحسن سلام .

واستهل الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر حديثه قائلا : الفنان ياسر صادق هو ممثل ومخرج قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية تخرج من كلية التجارة شعبة إدارة أعمال عام ١٩٨٥م، وترأس فريق التمثيل بالكلية وحصل على جوائز عديدة بالمسرح الجامعي ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام ١٩٩٤ وشغل منصب مدير عام المسرح الحديث، ومنصب وكيل وزارة الثقافة، ورئيس المركز القومي للمسرح ، ومؤخرا تقلد منصب مدير المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر.



ندوة ياسر صادق

وكشف الفنان ياسر صادق أنه عندما أراد الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عقب انتهائه من المرحلة الثانوية رفضت عائلته مما جعله يلتحق بكلية التجارة، وفي مسرح كلية التجارة بدأت تفجر موهبته فكان الفنان صلاح عبد الله الأب الروحي له فكان مسرح الجامعة هو المفرخة الحقيقية للعديد من المواهب والمدرسة الكبرى وكان في دفعته العديد من الفنانين الذين ظهروا على الساحة واصبحوا نجوما وفنانين ذوى ثقل، ومنهم الفنان فتوح احمد والفنان سليمان عيد، ومن قبلهم الفنان أحمد صيام والفنان محمد الصاوي والفنان أحمد الكحلاوي والعديد من الفنانين والنجوم الآخرين، وقد كان الفنان صلاح عبد الله أول من قدمه في مسرح كلية تجارة وقدم معه اول عروضه وهي مسرحية " بكالوريوس في حكم الشعوب " عام ١٩٨١ م .