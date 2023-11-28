شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق: قدمت العديد من النجوم مثل محمد رمضان وفتحي عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ياسر صادق خلال ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إنه قدم العديد من النجوم، مضيفا:" قدمت العديد من النجوم منهم الفنان محمد رمضان وذلك من خلال مسرحية في ايه يا مصر والفنان فتحي عبد الوهاب كما قدمت العديد من الروايات الدينية، حيث قدمت من خلال عروضي صورة أخرى للمسلم ولحضرة النبي، وقد عينت كمدير عام فرقة المسرح الحديث وقدمت خلال تلك الفترة عدة عروض ومنها باب الفتوح إخراج فهمي الخولي، وغيبوبة بطولة احمد بدير إخراج شادي سرور ، في صحتك يابا بطولة الفنان وائل نور والفنانة انتصار ، رئيس جمهورية نفسه للفنان محمد رمضان، رجل بلا أجندة" .

وتابع ياسر صادق حديثه قائلاً : "بعد استقالتي من مسرح السلام بسبب بعض الخلافات ، تقدمت لمسابقة رئيس البيت الفني للمسرح ، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ، وفوزت في الأخيرة ، وظللت به لمدة أربع سنوات قدمت خلالها الكثير من الإنجازات مثل عودة مجلة المسرح مرة أخرى، وأقمت متحف الفن الذي يضم العديد من مقتنيات الفنانين ، وتركت المركز بعد أن تضاعفت ايراداته ل 89 ضعفت ، وتركته ولم يصلني حتى كلمة شكر" .

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان تقام علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة ايوب الرئيس الشرفي للمهرجان ، والهيئة العربية للمسرح.