شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق: قدمت العديد من النجوم مثل محمد رمضان وفتحي عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر
وتابع ياسر صادق حديثه قائلاً : "بعد استقالتي من مسرح السلام بسبب بعض الخلافات ، تقدمت لمسابقة رئيس البيت الفني للمسرح ، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ، وفوزت في الأخيرة ، وظللت به لمدة أربع سنوات قدمت خلالها الكثير من الإنجازات مثل عودة مجلة المسرح مرة أخرى، وأقمت متحف الفن الذي يضم العديد من مقتنيات الفنانين ، وتركت المركز بعد أن تضاعفت ايراداته ل 89 ضعفت ، وتركته ولم يصلني حتى كلمة شكر" .
يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان تقام علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة ايوب الرئيس الشرفي للمهرجان ، والهيئة العربية للمسرح.
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