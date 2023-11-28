شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء ياسر صادق تأثرا بشهادات زملائه الفنانين عنه فى ندوة تكريمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وكانت قد أقيمت منذ قليل ندوة تكريم الفنان ياسر صادق خلال فاعلية مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي ، والناقد الفني جمال عبد الناصر ، وبحضور الفنان محسن منصور ، والفنانة الأردنية أمل الدباس، والفنان محمد صلاح آدم ، والكاتب الصحفي يسري حسان. والناقد محمد الروبي ، والدكتور أبو الحسن سلام .
يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان تقام علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان ، والهيئة العربية للمسرح.
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