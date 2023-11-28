شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء ياسر صادق تأثرا بشهادات زملائه الفنانين عنه فى ندوة تكريمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكى الفنان ياسر صادق خلال ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي أقيمت منذ قليل ، عندما قدم بعض الفنانين الحاضرين للندوة الشهادات عنه مثل الفنان محسن منصور، الذي أثنى عليه وعلى فنه وإنسانيته ووثق ذلك ببعض المواقف التي جمعتهم سويا ، كما قدم الناقد محمد الروبي كذلك شهادة عنه وعن فترة توليه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعن إنجازاته خلال تلك الفترة.

وكانت قد أقيمت منذ قليل ندوة تكريم الفنان ياسر صادق خلال فاعلية مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي ، والناقد الفني جمال عبد الناصر ، وبحضور الفنان محسن منصور ، والفنانة الأردنية أمل الدباس، والفنان محمد صلاح آدم ، والكاتب الصحفي يسري حسان. والناقد محمد الروبي ، والدكتور أبو الحسن سلام .

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان تقام علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان ، والهيئة العربية للمسرح.