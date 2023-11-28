تامر حسني .. منشوارت دينية وإكتئاب وتصريحه عن الإعتزال حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري تامر حسني قلق الجمهور في الفترة الأخيرة حيث انه يستمر بنشر بوستات دينية بينها آيات قرآنية وأخرى تعنى بالصلاة وغيرها من التفاصيل الدينية، كما ان تامر حسني يمر بحالة نفسية هي الإكتئاب وقد كشف أيضاً المصور الخاص لتامر، عدة صور من حفل زفاف أحياه الخميس 23 من الشهر الجاري، بعد فترة من المعاناة من الاكتئاب خلال الأيام الماضية بسبب الحرب على قطاع غــ زة.



مع الإشارة أن في الصور يبدو وجه تامر حسني حزين ومرهق.

وكتب مصور تامر حسني، في منشور له : "اول فرح لتيمو بعد فترة اكتئاب طويله بس للأسف هو لسه تعبان و تعبان اوي نفسياً و عضوياً حتى لو في الصور بيضحك الناس ملهاش ذنب بس مجرد ما ركب العربيه زعلت اوي عليه بس كنت واحشنا يا تيمووووو شده و تزول يا حبيبي ياما عديت بأصعب ربنا معاك يا حبيبي".

وأعاد الجمهور التداول بتصريح سابق للفنان تامر حسني عن الإعتزال حول إذا ما كان من الممكن أن يعتزل الفن لأسباب دينية

أن فكرة الاعتزال موجودة "والأسباب ممكن تبقى أسباب عديدة" ، وقال "من زمان قولت إن نفسي فأحلام تانية أعملها بإذن الله".

وجاء تصريح تامر في مقابلة تلفزيونية عبر محطة أبو ظبي وتحديداً عقب إعلان الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله.

وفي الوقت الحالي لم يصدر أي تصريح لتامر عن الأمر.