"العميل صفر" يستمر في المنافسة في شباك التذاكر وهذا ما حققه

ميرنا وليد - بيروت - يوصل فيلم "العميل صفر" الذي يقوم ببطولته الممثل أكرم حسني بتحقيق نجاح كبير في دور العرض حيث تصدر في المركز الأول وحقق يوم أمس إيرادات وصلت إلى 46 ألف جنيه.



تدور قصة الفيلم في اطار كوميدي من خلال شخصية صفر عبد اللطيف الذي يقوم بدوره أكرم حسني، وهو عاشق لمغامرات جيمس بوند ويحلم ان يكون مثله. يقود العميل صفر عدّة مغامرات فاشلة بصحبة أصدقائه، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة.

يشارك في العميل صفر الممثلون أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، فيدرا، أوتاكا، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.