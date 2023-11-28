إنجي علاء ويوسف الشريف قصة حب بدأت بصدفة رومانسية وانتهت بالطلاق بعد 14 عاماً وهذه آخر صورة جمعتهما

ميرنا وليد - بيروت - أثار خبر انفصال مصممة الازياء والسيناريست إنجي علاء والممثل المصري يوسف الشريف مفاجأة الجمهور، خاصةً ان الثنائي تزوج عام 2009 ولهما 3 أولاد: عبد الله، عبد الرحمن وجنى.



وجاء في بيان الإنفصال :"قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء."

وكانت آخر صورة لهما نشرتها إنجي احتفالا بعيد ميلاد يوسف في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، وكتبت حينها: "كل سنة وإنت طيب يا ويارب سنين جاية كتير كلها خير وسعادة عليك".

يوسف الشريف وإنجي علاء التقيا للمرة الأولى بعد عرض فيلم "هي فوضى"، وجاء اللقاء في إطار مقابلة صحافية تريد أنجي أن تجريها معه من أجل صحيفة تصدر باللغة الإنكليزية وترأس أنجي تحريرها.

ويوسف تفاجأ حين رأي أنجي حيث أنها بدت صغيرة جداً وسألها "في حد تاني جاي يعمل الحوار؟".

وشاءت الصدف أن يلتقيا بعد عام، بسبب أصدقاء مشتركين وانتهى اللقاء بالمزيد من الحديث بينهما ما آل إلى الزواج.

وعن هذا اللقاء قال يوسف: "في اليوم دا هي خدت فرصة أنها تتكلم عن نفسها وحبيتها على طول"، أما أنجي فقالت عن هذا اللقاء:"من تاني مقابلة أتكلم معايا كلمتين وقالي عايز أتجوزك، كنت قلقانة لأنه ممثل والموضوع غريب بالنسبة لأهلي والدي سأل عنه ولقاه محترم"

وفي إحدى المرات صرح يوسف: "أكتر حاجة كنت شاطر في اصطيادها قلب مراتي كنت هزعل لو محبتنيش لأني حبيتها من البداية".