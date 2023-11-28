محمد هنيدي يروج لحلقته في "SOLD OUT" بهذه الطريقة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد هنيدي لحلقته مع الإعلامي محمود سعد في برنامج sold out والمقرر تصويرها يوم الثلاثاء 5 ديسمبر في قاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج sold out مقطع فيديو للفنان محمد هنيدي، عبر موقع "إنستجرام"، وقال: "استنوني إن شاء الله يوم 5 ديسمبر على مسرح الجامعة الأمريكية بالتجمع، برنامج "SOLD OUT" وأحلى حاجة في البرنامج إنه مع صديقي والأستاذ الكبير محمود سعد".

وأضاف هنيدي :"إن شاء الله هيكون على الساعة 8 بإذن الله، وجاهز لكل اسئلتكم ومشتاق للقاء".

يذكر أن محمد هنيدي يواصل تصوير فيلمه "الجواهرجي" والذي يعيد خلاله التعاون مع النجمة منى زكي والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2024.