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محمد هنيدي يروج لحلقته في "SOLD OUT" بهذه الطريقة - فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد هنيدي لحلقته مع الإعلامي محمود سعد في برنامج sold out والمقرر تصويرها يوم الثلاثاء 5 ديسمبر في قاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج sold out مقطع فيديو للفنان محمد هنيدي، عبر موقع "إنستجرام"، وقال: "استنوني إن شاء الله يوم 5 ديسمبر على مسرح الجامعة الأمريكية بالتجمع، برنامج "SOLD OUT" وأحلى حاجة في البرنامج إنه مع صديقي والأستاذ الكبير محمود سعد".

وأضاف هنيدي :"إن شاء الله هيكون على الساعة 8 بإذن الله، وجاهز لكل اسئلتكم ومشتاق للقاء".

يذكر أن محمد هنيدي يواصل تصوير فيلمه "الجواهرجي" والذي يعيد خلاله التعاون مع النجمة منى زكي والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2024.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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