أحمد السقا أول حضور عزاء الراحل طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكان الفنان أحمد السقا أول الحضور الذي حرص على التواجد وتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية، وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.