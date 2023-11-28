شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل قرار وقف التعامل مع مخرج بطن الحوت وإحالة الأمر لـ المهن السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اتحاد النقابات الفنية في مصر اجتماعا، لا يزال قائما، حول أزمة مسلسل "بطن الحوت"، حيث يحضر الاجتماع الآن المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية والمنتج محمد العدل، والدكتور سمير فرج لمناقشة أزمة مسلسل "بطن الحوت".



قرارات اتحاد النقابات الفنية

وقرر الاتحاد

أولاـ الاعتماد والرجوع للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالنقابات الفنية، وفي حالة وجود أي مخالفات قانونية يحال الموضوع إلى النقابة المختصة للتحقيق والإجراء المناسب.

ثانياـ التأكيد علي عدم التشغيل لغير أعضاء النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير من النقابة المختصة لاستخراج التصاريح اللازمة للتصوير من الجهات المعنية.

ثالثا ـ بشأن ما ورد في بيان نقابة المهن التمثيلية والخاص بمخرج مسلسل بطن الجوت يتم تعطيل القرار الصادر من النقابة فيما يخص المخرج فقط وإحالة الأمر الي نقابة المهن السينمائية لاتخاذ الإجراء المناسب، وكان القرار هو منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل بطن الحوت.

فيما أكد الاتحاد على وجوب تشغيل أعضاء النقابة مع السماح للمواهب الجديدة وفقا للمعايير محددة طبقا للقوانين واللوائح.