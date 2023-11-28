شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي ومحمود البزاوي يقدمان واجب العزاء في طارق عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة يسرا اللوزي على حضور عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، كما حضر كل من الفنان مجدى بدر ومحمود البزاوى، والذى يقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد .



يسرا اللوزى

كان قد بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان الفنان أحمد السقا أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز الأحد الماضي عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جنازة طارق عبد العزيز، التي أقيمت بعد صلاة ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث تواجد في الجنازة كل من: محمد هنيدى، شريف منير، مصطفى قمر، حمادة هلال، إياد نصار، داليا مصطفى، أيتن عامر، أحمد رزق، حمزة العيلى، أحمد الشامي، المخرج أحمد شفيق، محمود عبد الغفار.

وشارك في تشييع الجنازة أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اللذين رافقا جثمان طارق عبد العزيز من المستشفى إلى مسجد الشرطة، وأشرف زكى، أحمد داش، سامح الصريطى، سليمان عيد، علاء مرسي، نهال عنبر، سلوى محمد علي، يوسف عثمان، عمر طلعت زكريا، علي الطيب جمال العدل، محمد العدل، محمد رياض، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أيمن عزب إيهاب فهمي وغيرهم من الفنانين.

وقرر صناع مسلسل "بقينا اتنين" إهداء العمل للراحل طارق عبد العزيز، والمسلسل مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.