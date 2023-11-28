شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تمتلك ياسمين رئيس جواز سفر فلسطينيا .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ عدد من جمهور الفنانة ياسمين رئيس بنشرها ستوري عبر حسابها بموقع انستجرام، لصورة جواز سفر فلسطيني، وهي الصورة التي تدعم بها ياسمين أهل فلسطين، وتساءل الكثيرون عن سبب حصولها على جواز السفر، وهو الأمر الذي يعود لكون والدها فلسطيني وولد في يافا.

الأمر يعود إلى يوليو 2020، حيث نشرت عددا من الصور وأعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن إعجابها الشديد بمدينة يافا الفلسطينية، مؤكدة أن والد أبوها عاش هنا وأيضا ولد أبوها.



ياسمين رئيس

وأعادت ياسمين، نشر تغريدة عبر حسابها على تويتر، لمجموعة صور تظهر جمال وروعة طبيعة مدينة يافا، صحبتها بتعليق: "هناك عاش جدى ووُلِد أبى مهما أنكرتم ذلك.. يافا".

وفى سياق آخر قاربت ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض" الذى يشاركها في بطولته أسماء جلال وأحمد خالد صالح وتأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وظهرت ياسمين رئيس كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "نصى التانى" مع على ربيع والذى تم عرضه مؤخراً، والعمل يشارك في بطولته محمود البزاوى ومحمد محمود وسلوى عثمان وإيمان سيد وياسمين عمر وإخراج عمرو صلاح، وشارك كضيوف شرف خلال الحلقات كلاً من: ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، أسماء أبو اليزيد، رنا رئيس، وفاء عامر، ثراء جبيل، جيلان علاء.

وقدمت ياسمين رئيس آخر أعمالها في السينما، فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.