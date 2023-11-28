من بينهم ستيف هارفي و باسم يوسف و ملحم زين.. لجين عمران تستمتع بسباق الفورمولا 1 أبو ظبي إلي جانب عدد من النجوم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الإعلامية السعودية لجين عمران على الجمهور من سباق الفورمولا 1 في أبو ظبي إلى جانب عدد من نجوم العرب والعالم ، حيث ظهرت في صورة مع الفنان اللبناني ملحم زين والفنانة إليسا والفنان والممثلة ياسمين صبري، كما وظهرت إلى جانب مقدم البرامج العالمي ستيف هارفي ومقدم البرامج باسم يوسف.



وكانت شاركت لجين عمران صوراً لها من سباق الفورمولا 1 في أبو ظبي إلى جانب الفنانة اللبنانية مايا دياب، كما وجمعتهما صورة بالنجمة العالمية ناعومي كامبل، وتألقت لجين بلوك رائع إرتدت فيه قميصاً باللون الأبيض مع سروال واسع ذات تصميم مميز باللونين الأبيض والازرق، وسترة باللون الأزرق، وإعتمدت تسريحة مميزة مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها، أما مايا فإرتدت فستاناً طويلاً من الجلد الأسود من دون أكمام، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان.

