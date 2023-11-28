تحت شعار "هذا وقتك"..سليم عساف يدعم المواهب السعودية الفنية بالتعاون هيئة الموسيقى السعودية

ميرنا وليد - بيروت - قامت هيئة الموسيقى السعودية بإطلاق برنامج "مَوجة" بالتعاون مع أنغامي وتحت إشراف الفنان اللبناني سليم عساف لدعم المواهب الناشئة في المملكة العربية السعودية وصقل قدراتهم الموسيقية والغنائية، وتعريف المشهد الموسيقي السعودي دولياً، حيث يسهم البرنامج الذي أُطلق تحت شعار "هذا وقتك" بتشجيع وتحفيز المواهب المحلية الواعدة والقاء الضوء عليها.



ورافق سليم عساف حوالى مئة شاب وشابة من المواهب السعودية على مدار اسابيع ومن مختلف القطاعات الموسيقية الغناء والكتابة والتلحين واقاموا ورشات عمل مكثفة ستثمر بالفترة المقبلة عن اعمال غنائية وموسيقية للمواهب نسمعها عبر تطبيق انغامي.

ونشر سليم عساف مقطع فيديو عبر حسابه الخاص اختصر فيه بعض لحظات هذه الورشة الفنية معلقا: "انتم على موعد قريب مع اغانيهم الرائعة على انغامي".

