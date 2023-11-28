بالصور- هل دخلت ياسمينا زيتون في علاقة حب!

ميرنا وليد - بيروت - شارك ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون صور لها أثناء تناولها العشاء في أحد المطاعم خلال إقامتها الحالية في فرنسا، وعلقت يسمينا على المنشور بشكل ساخر عبرت من خلاله عن حبها لطبق الباستا حيث قالت : "في علاقة ملتزمة إلى الأبد مع الباستا - إنه الحب الذي لا يقول لا".



وكانت قد صدرت عن مجلة فوربس الشرق الأوسط النسخة السادسة من قائمتها السنوية 30Under30، التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيراً في مختلف القطاعات.

وضمت قائمة هذا العام 120 مشاركا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، وتأتي هذه الفئات :العلوم والتكنولوجيا، التجارة الإلكترونية والتمويل، الترفيه، التأثير الإجتماعي.

ومن بين الأسماء اللبنانية التي وردت، إسم ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون، عن فئة التأثير الإجتماعي.

