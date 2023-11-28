بالصور- بلوك رياضي.. سينتيا خليفة تبهر الجمهور بإطلالتها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة على متابعيها بلوك رياضي رائع حيث إرتدت في صور نشرتها عبر حسابها الخاص توب باللون الأزرق والأبيض مع سروال رياضي بنفس التصميم والألوان، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج بسيط أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت سينتيا شاركت مقطع فيديو لها، عبرت فيه عن إنزعاجها من النظرات الغريبة التي توجه إليها عندما تكون في الأماكن العامة، ومن عدم شعور الأشخاص الذين ينظرون إليها هكذا بأنهم يزعجونها، وقالت إن هذا الأمر لا يحدث معها فقط، بل مع كل النساء، وإن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ينظرون إلى المرأة بشكل غريب وغير أخلاقي.

وكانت شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة صوراً لها، لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، والسبب كان عفويتها في إطلالاتها، حيث ظهرت بخفة ظل، ما دفع المتابعين للتعبير عن محبتهم لها.

