«ثقافة بورسعيد» يناقش دمج ذوى الهمم وتنمية قدرات الموهوبين

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيونى.

وعقدت مكتبة طفل القوات المسلحة ببورسعيد محاضرة بعنوان «دمج الأطفال من ذوى الهمم مع المجتمع المدرسي»، شاركت بها د. شيماء حزة– خبيرة نفسية، بمدرسة الغرفة التجارية الابتدائية، تحدثت فيها عن كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الهمم، وأوضحت للأطفال أنه عندما نتعامل معهم يجب ألا نفرض عليهم نوع المساعدة، حيث إن الكثير منهم يمتلك مواهب متعددة يجب علينا مساعدتهم على اكتشافها.

وأكدت أنهم أشخاص عاديون ويجب أن نتعامل معهم على هذا الأساس خاصة فى المجتمع المدرسي، كما تتطلب آلية الدمج تكييف البيئة التعليمية بحيث تكون قادرة على استيعاب احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة.

واستمرارا للأنشطة التى يقدمها الفرع برئاسة د. جيهان المالكي، وضمن خطط إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، نظم بيت ثقافة بورفؤاد يوما ثقافيا ترفيهيا لذوى الهمم، بالتعاون مع مكتبة السلام البحرى بجمعية «حق أولادنا»، تضمنت الفعاليات قراءة قصة عن «كيفية قضاء يوم الإجازة» بشخصيات العرائس، بالإضافة إلى تعليمهم أساسيات الاعتناء بالنظافة الشخصية، وأهمية الرياضة والقراءة.

أعقبها ورشة رسم وتلوين لاكتشاف مواهبهم الفنية عبروا خلالها عن إبداعاتهم الفنية، بالإضافة إلى فقرة غناء، وفى ختام اللقاء تم توزيع بعض الهدايا على رواد الجمعية.

وفى سياق متصل نفذت مكتبة التفوق العلمى ورشة فنية لتصميم كروت معايدة بورق الكانسون والفوم الجليتر.