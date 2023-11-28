القصر حث كيت ميدلتون وميغان ماركل على ارتداء ملابس مثل الأميرة ديانا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": تم تشجيع كيت ميدلتون وميغان ماركل على ارتداء ملابس مثل الأميرة الراحلة ديانا، حسبما كشف كتاب جديد عن العائلة المالكة.

في نسخة مسبقة حصلت عليها جريدة الصفحة السادسة، كتب الصحفي أوميد سكوبي في كتابه "نهاية اللعبة: داخل العائلة المالكة وصراع الملكية من أجل البقاء" أن ماركل وميدلتون "كانا يكرران بانتظام" مظاهر ديانا الأيقونية، وفي كثير من الأحيان يرتديان الإكسسوارات "التي كانت مملوكة من قبل للأميرة الراحلة."

يشير سكوبي إلى أنه بالنظر إلى حقيقة أن ماركل وميدلتون متزوجان من ابني العائلة المالكة، الأمير هاري والأمير ويليام، فمن "المنطقي" أن تحصل المرأتان على قطع مملوكة لها.

ويضيف الخبير الملكي: "خلال الثلاثة عشر عامًا الماضية، أصبح تقليد أزياء ديانا عنصرًا أساسيًا في العائلة المالكة".

وفي حديثه مع أحد المطلعين الملكيين الذين "عملوا مع" هاري، 39 عامًا، وويليام، 41 عامًا، يقول سكوبي إن "القرارات" التي اتخذت بشأن تصميم ملابس دوقة ساسكس وأميرة ويلز مع وضع ديانا في الاعتبار "كانت تُناقش دائمًا مع ويليام أو هاري."

"هل كانت هناك دفعات لطيفة من الآخرين؟ في بعض الأحيان، نعم. قال المطلع الملكي لسكوبي: "كان من المعروف أن شخصًا ما يعود ويسحب صور ديانا في مكان أو وقت معين للحصول على أفكار".

"في اللحظة المناسبة، يمكن أن تكون هذه لفتة لطيفة، ولكن هناك أيضًا شعور مزعج بعض الشيء عندما تدرك أنهم غالبًا ما يتم تنسيقهم داخل نفس النظام الذي ساهم في بؤسها المعيشي، ومؤسسة لا تزال ترغب في التخلص من بعض من تألق ديانا. عليهم،" يكتب المحرر العام.

منذ انضمام ميدلتون، 41 عامًا أيضًا، وماركل، 42 عامًا، إلى العائلة المالكة، شوهدتا وهما ترتديان أجزاء من إرث حماتهما.

في شهر مايو، شوهدت ماركل وهي ترتدي ساعة ديانا كارتييه أثناء نزهة بينما كان زوجها يحضر تتويج الملك تشارلز الثالث.

كما شوهدت ميدلتون عدة مرات وهي تقلد ديانا.

في عام 2019، خرجت مرتدية أقراط حماتها الشهيرة المصنوعة من الياقوت. ومع ذلك، وكما ذكرنا سابقًا، فقد وضعت لمسة خاصة بها على القطعة الكلاسيكية.

كما استوحت ميدلتون من ديانا في يوليو، حيث ارتدت سترة خضراء اللون في ويمبلدون تشبه الفستان الذي ارتدته الأميرة الراحلة في عام 1981.

تعد ملابس الزوجات الملكيات أحد الموضوعات العديدة التي يتناولها سكوبي في كتابه القادم، والذي سيصدر على الرفوف يوم الثلاثاء.

ويكتب أيضًا عن العلاقة المثيرة للجدل بين ماركل وميدلتون على مر السنين، مدعيًا أن الأخيرة "ترتجف مازحًة" عندما يُذكر اسم بطلة مسلسل "Suits".

يدعي الصحفي المثير للجدل أن السيدات لم يكن لديهن "اتصال مباشر تقريبًا" حتى قبل أن يشرع ماركل وهاري في "Megxit" في عام 2020.

وقال مصدر للصفحة السادسة إن الكتاب القادم لا يساعد بأي حال من الأحوال دوق ساسكس وزوجته - اللذين "من المفترض أن يكونا في جولة المصالحة".

ومع ذلك، وفقًا لسكوبي، "ليس هناك عودة" في علاقة ميدلتون بهاري وميغان.

زعم أحد المطلعين في الكتاب، "لقد كانت قريبة من هاري، وسوف تنظر دائمًا باعتزاز إلى تلك اللحظات... والعلاقة التي كانت تربطه بأطفالهما... ولكن بالنسبة لها لا توجد طريقة يمكنها أن تثق بهما بعد ذلك".