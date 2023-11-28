“عايشين”.. أنجي نصر تترجم مشاعر الأمومة بجديدها مع “لايف ستايلز ستوديوز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية أنجي نصر بعنوان “عايشين” على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع يوتيوب.

أغنية “عايشين” باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي – ايقاعي، وتناولت علاقة الحب والترابط بين أي شخصين، وجاء النص من السهل الممتنع في وصفه للحالة الترابطية بين أي حبيبين.

على صعيد الفيديو، نقل كليب أغنية “عايشين” من اخراج بتول عرفة مشاعر الأمومة بصورة عاطفية، حيث ترجمت كلمات الأغنية الى لوحة سينمائية بسيطة عن علاقة الأم مع طفلها، وأهمية تلك العلاقة التي عكست مضمون الأغنية.

وأعربت أنجي نصر عن سعادتها بأغنية “عايشين” التي وصفتها بأنها قريبة جداً من قلبها وقدمتها بإحساس، متمنيةً أن الأمان والإطمئنان لكل أم وطفل.

أغنية “عايشين” من كلمات ابراهيم شتا والحان محمود انور وتوزيع اسلام الحسن وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.