بلوك جديد.. شيرين عبد الوهاب تستعد لـ”روائع السنباطي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيها خلال البروفات الخاصة بحفل “روائع السنباطي”، المقرر إقامته الخميس في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على مسرح أبو بكر سالم، في البوليفارد رياض سيتي.

وظهرت شيرين برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، خلال توجّهها الى بروفات حفل “روائع السنباطي”، بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث كشف الفيديو غناء شيرين “لسة فاكر” التي غنّتها “كوكب الشرق” أم كلثوم.

ويُعد ظهور شيرين في بروفات “روائع السنباطي” الأحدث لها بعد ظهورها منذ فترة مع زوجها حسام حبيب في أحد المطاعم وقد خسرت الكثير من وزنها، واستعادت شعرها الطويل والأنيق.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب قررت في وقت سابق تأجيل حفلها في الكويت بسبب الأحداث الدامية في غزة، وعلّقت على ذلك بقولها: “مستحيل أشتغل في الوضع ده مش هقدر، أنا اعتذرت عن حفلين بسبب أحداث فلسطين، حفل العلا في السعودية، وحفل في الكويت، ودي أقل حاجة أقدر أعملها عشان أهالينا في فلسطين، وربنا يقدّرني وأساعد بـ أكتر من كده”.