حميد الشاعري يمنع الأصدقاء من الاحتفال بعيد ميلاده.. ويصدر بيانًا بهذا الخصوص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر المكتب الإعلامي للفنان حميد الشاعري بياناً صحافياً كشف من خلاله عن رفض الفنان الاحتفال بعيد ميلاده بسبب الأحداث الجارية حالياً في قطاع غزة.

وجاء في بيان مكتب الشاعري: “الكابو رافض الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، تضامناً مع القضية الفلسطينية، وتعاطفاً مع الشعب الفلسطيني، ودعماً لحقوق أهالي قطاع غزة، ورفضاً لمجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين في القطاع”.

وأضاف البيان: “تواصل الشاعري مع أصدقائه المقربين منه خلال الساعات القليلة الماضية، وفريق عمله وأسرته، وطالبهم بعدم مفاجأته والاحتفال بعيد ميلاده، إذ اعتادوا على ذلك خلال السنوات الماضية، وكان حفل عيد ميلاد حميد الشاعري يتصدّر التريند ويشغل رواد السوشيال ميديا، لما فيه من حضور طاغٍ لعدد كبير من نجوم الفن، بالإضافة الى “فانز” حميد من محافظات مصر المختلفة والدول العربية أيضاً”.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري يحتفل في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام بعيد ميلاده في أجواء بسيطة بين عائلته وأصدقائه و”الفانز” الخاصين به، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.