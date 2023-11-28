بالفيديو – أحمد سعد يحقق حلماً من أحلام حياته في السعودية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان أحمد سعد لحفل الراحل رياض السنباطي، والذي يأتي ضمن فعاليات “موسم الرياض”، تحت عنوان “روائع السنباطي”، وذلك في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، على مسرح أبو بكر سالم في منقطة البوليفارد.

ونشر سعد عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” بوستر الحفل مثنياً على الحفل وواصفاً السنباطي بأنه هو من صنع ليالينا الجميلة.

وقال سعد تعليقاً على بوستر الحفل: “رياض السنباطي هو من صنع ليالينا الجميلة، بألحانه العظيمة الغنية بكل المشاعر، فاصنع له معالي المستشار تركي آل الشيخ ليلته الجميلة الغنية بأعماله، في ليلة من ليالي موسم الرياض”.

ونشر أيضاً مقطع فيديو على انستغرام يوثّق من خلاله لحظة وصوله الى المملكة واستقباله بالورود، مؤكداً أنه بصدد تحقيق حلم من أحلام حياته من خلال مشاركته بليلة من أجمل الليالي، حيث قال: “الآن وصلت السعودية عشان احقق حلم من أحلام حياتي

وهو المشاركة في ليلة من أجمل الليالي.. ليلة رياض السنباطي”.

ويشارك في حفل “روائع السنباطي” عدد من نجوم الغناء، بينهم: شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، فؤاد زبادي، إيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدّم هؤلاء النجوم باقة من ألحان رياض السنباطي… وقد بدأوا في البروفات النهائية قبل انطلاق الحفل بعد غد، حيث يقود الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات، وتم طرح تذاكر الحفل في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.