أحمد فهمي يخرج من عزلته بعد انفصاله عن هنا الزاهد ويكشف أسراراً جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الإعلامي الإماراتي أنس بوخش على صفحة برنامجه ABtalks، برومو حلقته الجديدة والتي يحل فيها الفنان أحمد فهمي ضيفاً وتُعرض عبر “يوتيوب” اليوم (الثلاثاء)، في الظهور الإعلامي الأول لأحمد فهمي بعد انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد.

ويكشف فهمي خلال اللقاء تفاصيل من حياته الشخصية وطفولته، كما يتحدث عن أعماله الفنية والنجاحات التي حققها، وعلاقته بزملائه الفنانين.

فيما يعبّر أنس بوخش عن سعادته بلقاء أحمد فهمي للمرة الأولى، وعلّق على إعلان الحلقة قائلاً: “الإنسان خلف اللقب: أحمد فهمي”.

يُذكر أن أحمد فهمي حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية بمسلسله “سفاح الجيزة”، الذي لاقى أصداء واسعة من الجمهور والنقاد وحقق مشاهدات عالية خلال عرضه على منصة شاهد.

من ناحية أخرى، يظهر أحمد فهمي ضيف شرف في مسلسل “بطن الحوت”، وهو يُعرض حالياً على الفضائيات، ومكوّن من 15 حلقة، ومن بطولة: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضيوف الشرف تامر حبيب وأمينة خليل.