“سما عادت”.. نادين نجيم تشوّق الجمهور بصور من كواليس “2024”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية نادين نجيم تشويق محبيها لعملها الجديد “2024”، المنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني، ويشاركها في بطولته النجم السوري محمد الأحمد.

وتحرص النجمة اللبنانية منذ انتهاء التجهيزات وبداية التصوير على مشاركة متابعيها عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” بصورٍ من الكواليس، وهو ما يزيد من حماسة وتشويق الجمهور، خاصة أنها أعلنت في وقت سابق عن عودة النقيب “سما”، الشخصية التي لعبتها نادين في مسلسل “2020” إلى جانب النجم قصي خولي.

وشاركت نادين متابعيها بصورة من كواليس تصوير المسلسل الجديد المرتقب عرضه في رمضان المقبل، ويتم تصويره في لبنان، وقد ظهرت في الصورة بملابس كاجوال تناسب العمل المكتبي وتحمل بيدها حقيبة كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت نادين صورة علّقت عليها قائلةً: “سما عادت”، وظهرت فيها بلوك جديد حيث اعتمدت قصّة الغرة الناعمة من الأمام وتركت شعرها على طبيعته، وهو ما شوّق متابعوها لمعرفة المزيد عن الشخصية وقصة المسلسل.