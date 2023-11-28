بالصور- تحت عنوان الأنوثة والجمال..هيفا وهبي تتألق بلوك كاجول رائع

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الجمهور بعد أخر ظهور لها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت هيفا بلوك أنيق ومميز إرتدت فيه توب باللون الأبيض ضيق من دون أكمام مع سترة من الجينز ذات تصميم رائع وسروال ضيق باللون الاسود، وتركت هيفا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج اظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وفي وقت سابق، نشرت هيفا وهبي صورة، عبر حسابها الرسمي، كشفت فيها عن انتهاء التحضيرات الأخيرة لفيلمها الجديد "جوري".

وشاركت هيفا وهبي متابعيها، صورة على متن الطائرة، في مطار القاهرة الدولي، ظهرت فيها برفقة مخرج الفيلم مرقس عادل وفريق العمل.

وكشفت هيفا عن أن الفيلم سيعرض في صيف 2024، إذ علقت هيفا على الصورة قائلة: "قولوا مرحبا لـ جوري، الفيلم الجديد من إخراج مرقس عادل"، وأضافت "صيف 2024 ابقوا متابعين".

