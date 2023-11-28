بالصور- بلوك أنيق..زينة تستعرض جمالها وتخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية زينة بأخر ظهور لها على الجمهور بعد أن شاركت صور لها عبر حسابها الخاص، وظهرت زينة بلوك رائع غرتدت فيه قميص باللون الأبيض ضيق مع تنورة متوسطة الطول باللون الأحمر والأزرق والأسود ذات تصميم مميز، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها، وعلقت على المنشور بالقول : "من عاش بالمكر مات بالفقر .

.….ومن عاش بحسن النية أنقذه الله من كل باليه ..يعني مصيبة".

وفي وقت سابق، نشرت زينة صورا لها من كواليس فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "الإسكندراني"، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ شوّقت زينة الجمهور للفيلم من خلال هذه الصور التي نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين.